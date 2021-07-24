Украинский певец Олег Винник вызвал бурю эмоций рассказав о том, что приготовил ко Дню Независимости Украины

Известный певец пользуется большой популярностью в Украине, пишет Politeka.net. Большую часть его фанатов составляют женщины, которых называют "волчицами" в чести песни исполнителя.

На новых кадрах в Инстаграм Винник впечатлил своих поклонниц не только внешностью, но и заявлением.

Певец позировал в длинном пиджаке нараспашку и джинсах.

"Мы с @kanalukraina уже готовим вам праздник ко Дню Независимости! По многочисленным просьбам спел «Тримай» @soloviyka. На этот раз не меняя голос, как в @maskaukrainetv. Слушайте полную версию песни в моем исполнении ровно через месяц - 24 августа в эфире грандиозного шоу «С Днем рождения, Украина!»", - написал Винник.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Олежка, ты лучший🤍🤍😘😘😘😘", "Ждем чудесного 🎈🎈🎈-☀️❤️🇺🇦❤️-👏👏👏👏👏-⭐️🌟⭐️🌟⭐️🌟⭐️-🎼-🔥🇺🇦🇺🇦❤️-🌿🌿🌿🌿🌿🇺🇦❤️ - лето-2021🌿🌿🌿 -🎈❤️ - С наступающим 🎈- "День рождения, Украина!» - 🇺🇦🔥❤️-💥📸💥", "Ваууу, Олег, какая хорошая новость очень круто ждем от вас сюрпризов ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️дуже очень любим вас 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥з нетерпением ждем концертов", - написали пользователи сети.

Напомним, "тайная жена" Олега Винника со слезами на глазах обратилась к поклонникам, видео

Также Politeka сообщала, что выяснилось, попал ли Винник в третью десятку звездных судей "Співають всі"

А еще Politeka сообщала, что любимицу Олега Винника засняли с Меладзе, светится от счастья