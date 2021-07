Один из украинских телеканалов начал съемки нового вокального шоу "Співають всі", постепенно раскрывая имена судей

В шоу "Співають всі" снимутся 100 судей, сейчас постепенно раскрывают их имена, пишет Politeka.net. В частности, в третью десятку войдут Нина Матвиенко, Петр Черный, Лида Ли, Геннадий Витер, Оля Цибульская, EL Кравчук, Маша Фокина, Жека Баянист, Аркадий Войтюк и Дима Коляденко.

Однако пользователи сети ждут, когда же объявят имя Олега Винника. В одной из групп Инстаграм стали активно обсуждать новых судей.

"Шоу даст многим подзабывшим Аля звёздам напомнить о себе👏👏👏", "Все офигенные 😍 но не все в Топе..поэтому люди вместо Google, строчат кто это? 😢😮, 🤦🤦", "дайте людям Dan Balan и он разорвёт это шоу,а еще Сердючку к нему в придачу и Винника,и будет всем счастье 😂", "Очень сильно хочу увидеть @ olegg.vynnyk! Без него никакое шоу не обходится! 🙌", "@olegg ._. vynnyk я вас жду в "Співають всі" ❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, шоу "Співають всі" снимается по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. Капитаном станет Наталья Могилевская. Кроме указанных звезд в съемках примут участие Алина Гросу, Настя Приходько, Арсен Мирзоян, Влад Дарвин, TAYANNA и другие.

