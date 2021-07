Один з українських телеканалів почав зйомки нового вокального шоу "Співають всі", поступово розкриваючи імена суддів

У шоу "Співають всі" знімуться 100 суддів, зараз поступово розкривають їхні імена, пише Politeka.net. Зокрема, до третьої десятки увійдуть Ніна Матвієнко, Петро Чорний, Ліда Лі, Геннадій Вітер, Оля Цибульська, EL Кравчук, Маша Фокіна, Жека Баяніст, Аркадій Войтюк та Діма Коляденко.

Однак користувачі Мережі чекають, коли ж оголосять ім'я Олега Винника. В одній з груп Instagram стали активно обговорювати нових суддів.

"Шоу дасть багатьом призабулим аля зіркам нагадати про себе👏 👏 👏", " всі офігенні 😍 але не всі в топі..тому люди замість Google, пишуть хто це? 😢 😮 , 🤦 🤦 ", "дайте людям Dan Balan і він розірве це шоу,а ще Сердючку до нього на додачу і Винника,і буде всім щастя 😂", "дуже сильно хочу побачити @ olegg.vynnyk! Без нього ніяке шоу не обходиться! 🙌", "@olegg ._. vynnyk я вас чекаю у "Співають всі" ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, шоу "Співають всі" знімається за всесвітньо відомим форматом All Together Now компанії Banijay Rights. Капітаном стане Наталія Могилевська. Крім зазначених зірок у зйомках візьмуть участь Аліна Гросу, Настя Приходько, Арсен Мірзоян, Влад Дарвін, TAYANNA та інші.

Нагадаємо, Могилевська з декольте вразила виглядом за лаштунками "Співають всі"

А ще Politeka писала, що Могилевська намарафетилась перед зйомками "Співають всі", фото крупним планом

Також Politeka повідомляла, що артист за лаштунками" Співають всі " розкрив, що ховає під своїми вусами