Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская показала, как готовится к новым съемкам

Певица участвует в разных съемках, и делится в Инстаграм своими эмоциями, пишет Politeka.net. В частности, сейчас артистка стала капитаном на шоу "Співають всі".

Голос артистки на проекте будет решающим при отборе участников. Суть шоу в том, чтобы как можно больше судей из 100 стали петь с пришедшим, чем громче хор, тем больше шанс пройти в следующий этап. Капитан поможет определиться.

В новых сторис Могилевская была в халате, но уже при макияже с длинными стрелками.

"За окном +35, сегодня воскресенье, а мы продолжаем снимать шоу "Співають всі" для вас, чтобы уже в конце августа радовать вас на экранах самым грандиозным, самым интересным шоу страны", - поделилась певица.

Также певица попросила угадать своих подписчиков, кто сегодня звездный гость на проекте.

Отметим, Наталья Могилевская в качестве участницы не так давно выступала в шоу "Маска", где была героем Махаон.

Также певица три раза участвовала в шоу "Танці з зірками". В последний раз певица сумела завоевать долгожданную победу.

Примечательно, что звезда любит танцевать, поэтому очень хорошо освоила технику, и планирует заниматься этим даже в старости.

Напомним, Могилевская с декольте навыкате поразила видом за кулисами "Співають всі"

А еще Politeka писала, что похудевшая Могилевская показала себя вблизи, хвастнув цветущим видом

Также Politeka сообщала, что Никитюк безжалостно обстригла Могилевскую, проигравшую пари