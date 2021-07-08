Известная певица Наталья Могилевская удивила выходкой на съемках нового шоу

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда стала главной судьей шоу «Співають всі», где собралась сотня украинских знаменитостей. Одним из судей стал известный блогер Олег Машуковский. Во время съемок Могилевская решила записать видео с молодым тиктокером, использовав модный тренд Тик Ток.

На видео звезда вела красавчика за цепочку на шее под смешные слова про лошадь. Парочка изображала коня и его хозяйку.

«Моя коняка», - шутливо подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов, но многим шутка не понравилась. Поклонники отметили, что Наталья поступила очень грубо.

«Так глупо», «Очень странно», «Не смешно», «Фуууу», «Наталья доминирует и властвует», «Наталья, что же ты вытворяешь», «Не знаю почему, но это смешно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская рядом с известным ведущим предстала перед украинцами в неожиданной роли: "Готовы удивлять!".

Как сообщала Politeka, певица Могилевская в необычной шапке разочаровала нарядом на новом шоу: "Стилист заслуживает оценку 1".

Также Politeka писала, что Могилевская в капитанской фуражке удивила декольте и сделала заявление: "Только смелым...".