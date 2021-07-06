Співачка Наталія Могилевська очолила журі масштабного вокального шоу "Співають всі", в мережі з'явився відеоанонс

Як повідомляє Politeka.net, скоро на українському телебаченні стартує нове вокальне шоу "Співають всі". На сторінці каналу в соцмережі Instagram, з'явився яскравий відеоанонс, з якого стало відомо, що ведучим шоу буде Володимир Остапчук, а співачка Наталія Могилевська очолила колектив зі ста суддів проекту.

У проморолику з Остапчуком Могильовську можна побачити в епатажному образі, вона виглядає свіжо і молодо. Воно й не дивно, адже напередодні артистка наполегливо худла, причому, посперечавшись з фітнес-тренером Анітою Луценко. Артистці вдалося за короткий термін скинути 4 кілограми ваги.

"Жарко не на жарт! Вітайте лідера сотні - Наталію Могилевську та ведучого шоу-Володимира Остапчука. Готові дивувати і запалювати! Кого із зірок хотіли б бачити серед суддів нашого шоу?",- йдеться в підписі до анонсу. А користувачі тут же почали обговорювати відео, відповідаючи на питання.

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