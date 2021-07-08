Співачка Наталія Могилевська показала в мережі кумедне відео, але нарвалася на критику шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу худне зірка показала в мережі кумедний ролик, в якому хвалиться своїм образом для зйомок нового шоу "Співають всі".

На відео Наталя ефектно одягає на голову стильну кепку і все це під заводну пісню "Капітан". Перед камерою артистка з'явилася в довгій світлій сукні, поверх якої одягла блискучий піджак-кейп з цікавим декором, а доповнила образ вишуканими прикрасами.

У підписі до відео Могилевська написала: "Тільки сміливим підкорюються моря! Згодні? Бажаю сміливості всім учасникам @spivayut_vsi. Оцініть цибулю від 1 до 10!". Користувачі тут же почали коментувати відео зірки, деякі нахвалюють її образ, а інші критикують.

"Дуже подобається", "Нафталін. Вибачте", "Навіщо так багато блиску і прикрас. Вам це не підходить. Ваш стиліст заслуговує оцінку 1", "Як же ви схудли і змінилися", "Шикарний образ, вам дуже пасує", "Шапка не в... а піджак бомба", "Лук 2! Де ти бачила, щоб стільки чіпляти на себе аксів? На жінці 3 акса максимум має бути. Жінка - не ялинка!", - пишуть в коментарях.

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