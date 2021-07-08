Певица Наталья Могилевская показала в сети забавное видео, но нарвалась на критику поклонников

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз худеющая звезда показала в сети забавный ролик, в котором хвастается своим образом для съемок нового шоу "Співають всі".

На видео Наталья эффектно надевает на голову стильную кепку и все это под заводную песню "Капитан". Перед камерой артистка появилась в длинном светлом платье, поверх которого надела сверкающий пиджак-кейп с интересным декором, а дополнила образ изысканными украшениями.

В подписи к видео Могилевская написала: "Только смелым покоряются моря! Согласны? Желаю смелости всем участникам @spivayut_vsi. Оцените лук от 1 до 10!". Пользователи тут же принялись комментировать видео звезды, некоторые нахваливают ее образ, а другие критикуют.

"Очень нравится", "Нафталин. Извините", "Зачем так много блеска и украшений. Вам это не подходит. Ваш стилист заслуживает оценку 1", "Как же вы похудели и преобразились", "Шикарный образ, Вам очень идёт", "Шапка не в… а пиджак бомба", "Лук 2! Где ты видела, чтобы столько цеплять на себя аксов? На женщине 3 акса максимум должно быть. Женщина – не ёлка!", - пишут в комментариях.

Напомним, Похудевшая Могилевская в капитанской фуражке ослепила декольте и сделала заявление: "Только смелым..."

Как сообщала Politeka, Могилевская рядом с Остапчуком предстала перед украинцами в неожиданной роли, худела не зря: "Готовы удивлять!".

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