Певица Наталья Могилевская всколыхнула публику необычным образом, заговорив о смелости

Как известно, в последнее время жизнь 45-летней звезды насыщена различными событиями. Так, во-первых, Наталья ввязалась в пари, что скинет 4 лишних кг к определенной дате, а если нет - то побреется налысо. Певица проиграла спор - ей не хватило совсем чуть-чуть. Избавляться от локонов, конечно же, она не стала, но зато всерьез задумалась похудеть. С этой целью Могилевская отправилась в один из оздоровительных центров в Прикарпатье, пройдя там жесткую диету и другие процедуры. Вернулась домой артистка с победными "минус 10 кило".

И во-вторых, Могилевская примет участие в новом народном талант-шоу "Співають всі", возглавив команду жюри, состоящую из ста звезд. Наталья просто в восторге от своей роли и образа "капитанши". Ей уже не терпится блеснуть на телеэкранах.

В своем новом посте в Инстаграм похудевшая Наталья в капитанской фуражке покружилась на камеру в ослепительном наряде, расшитом серебром, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Только смелым покоряются моря! Согласны? Желаю смелости всем участникам 😉 @spivayut_vsi Оцените лук от 1 до 10!", - говорится в подписи.

Пользователи тут же кинулись комментировать:

"Наташа, я Вас обожаю! 🔥🔥🔥"

"Как всегда на все 100"

"Капитанка👩‍✈️ 🔥💥⚓️"

"Крутой капитан!!! 🔥❤️"

"Как же вы похудели и преобразились 😍"

"Вау😍 Шикарный образ, Вам очень идёт😻❤️10!"

Напомним, Могилевская в необычном наряде устроила дефиле на съемочной площадке

Как сообщала Politeka, похудевшая Могилевская поразила кадрами закулисья на съемках нового шоу

Также Politeka писала, что Могилевская призналась украинцам, на что готова потратить 500 тысяч гривен