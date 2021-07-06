Співачка Наталія Могилевська сколихнула публіку незвичайним образом, заговоривши про сміливість

Як відомо, останнім часом життя 45-річної зірки насичене різними подіями. Так, по-перше, Наталя вплуталася в парі, що скине 4 зайвих кг до певної дати, а якщо ні - то поголиться налисо. Співачка програла суперечку - їй не вистачило зовсім трохи. Позбавлятися від локонів, звичайно ж, вона не стала, зате всерйоз задумалася схуднути. З цією метою Могилевська вирушила в один з оздоровчих центрів у Прикарпатті, пройшовши там жорстку дієту та інші процедури. Повернулася додому артистка з переможними "мінус 10 кіло".

І по-друге, Могилевська візьме участь у новому народному талант-шоу "Співають всі", очоливши команду журі, що складається зі ста зірок. Наталя просто в захваті від своєї ролі і образу "капітанші". Їй вже не терпиться блиснути на телеекранах.

У своєму новому пості в Instagram схудла Наталія в капітанському кашкеті покружляла на камеру в сліпучому вбранні, розшитому сріблом, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Тільки сміливим підкорюються моря! Згодні? Бажаю сміливості всім учасникам😉@spivayut_vsi Оцініть лук від 1 до 10!", - йдеться в підписі.

Користувачі тут же кинулися коментувати:

"Наташа, я вас обожнюю! 🔥🔥🔥"

"Як завжди на всі 100"

"Капітанка👩‍✈️ 🔥⚓️"

"Крутий капітан!!! 🔥❤️"

"Як же ви схудли і змінилися 😍"

"Вау😍 шикарний образ, вам дуже пасує😻❤️10!"

Нагадаємо, Могилевська в незвичайному вбранні влаштувала дефіле на знімальному майданчику

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