Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская показала кадры закулисья нового шоу

Певица Наталья Могилевская получила огромную популярность в Украине и не сдает позиций уже много лет, пишет Politeka.net. Певица участвует в новых шоу.

В частности сейчас проходят съемки шоу "Співають всі", в котором Могилевская стала капитаном. Голос звезды будет решающим при отборе участников.

Артистка показала кадры закулисья, представ в красивом образе с декольте. Певица была в длинном платье с разрезом, оголившем ножку. Сверху певица надела черный жакет со сверкающими камнями на вороте.

"Мое тайное оружие... Колдунья... Губы! Мы забыли "нарисовать" губы", - произнесла артистка.

Таким образом, Наталья показала, как готовится к выходу на сцену.

Отметим, шоу "Співають всі" снимается по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights.

Участники должны впечатлить 100 судей так, чтобы те стали подпевать. Чем громче хор, тем больше шансов пройти далее. Если будет сложно определиться, решающий голос останется за Натальей Могилевской.

В судейских креслах засветятся Алина Гросу, Анастасия Приходько, Арсен Мирзоян, а также Наталка Карпа, Vlad Darwin, KISHE и LILU, TAYANNA и другие звезды.

