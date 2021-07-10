Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская выступила на концерте

Как пишет Politeka.net, Наталья является довольно популярной украинской исполнительницей. Красотка также активно ведет социальные сети, где подогревает к своему творчеству интерес.

На новом видео, которое Могилевская опубликовала в Инстаграм, девушка позировала в прозрачном платье с декольте.

"Какая ваша любимая буква?", - спросила Наташа.

Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч лайков и оставили комплименты:

"Очень люблю эту песню", "Красотка, обожаю, куда той Кароль к вам", "А - любимая буква потому,что меня зовут Алёна", "Добрый день. А Ваш концерт в Одессе перенесли?", "Боже мой, как я люблю эту девушку.. красотка, с чувством юмора, позитивна, энергична, куча обаяния и харизмы", "Моя любимая буква", "Вы единственная певица, песни которой мне все, все нравятся", "Немного скромней в одежде Натали".

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