Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська показала кадри закулісся нового шоу

Співачка Наталія Могилевська отримала величезну популярність в Україні й не здає позицій вже багато років, пише Politeka.net. Співачка бере участь у нових шоу.

Зокрема зараз проходять зйомки шоу "Співають всі", в якому Могилевська стала капітаном. Голос зірки буде вирішальним при відборі учасників.

Артистка показала кадри закулісся, поставши в красивому образі з декольте. Співачка була в довгій сукні з розрізом, що оголив ніжку. Зверху співачка одягла чорний жакет з блискучими каменями на комірі.

"Моя таємна зброя... Чаклунка... Губи! Ми забули "намалювати" губи", - вимовила артистка.

Таким чином, Наталя показала, як готується до виходу на сцену.

Зазначимо, шоу "Співають всі" знімається по всесвітньо відомому формату All Together Now компанії Banijay Rights.

Учасники повинні вразити 100 суддів так, щоб ті стали підспівувати. Чим голосніше хор, тим більше шансів пройти далі. Якщо буде складно визначитися, вирішальний голос залишиться за Наталією Могилевською.

У суддівських кріслах засвітяться Аліна Гросу, Анастасія Приходько, Арсен Мірзоян, а також Наталка Карпа, Vlad Darwin, KISHE і LILU, TAYANNA та інші зірки.

