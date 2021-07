Известный радио и телеведущий Слава Демин задал народному артисту Украины Павлу Зиброву неожиданный вопрос

Слава Демин, который недавно вел «Голос країни», а теперь задействован в новом для Украины проекте «Співають всі», переадресовал певцу вопрос своих фолловеров.

«Павел Николаевич, тут у меня подписчик, спрашивает, правда ли, что у вас под усами матерная наколка?», - обратился Демин к Зиброву.

«Да, это правда. Мне пришлось их завести эти усы, сделать их пышнее, чтобы закрыть эти наколки, я не могу избавиться от них никак», - ответил певец.

«Сенсация!» - подписал кадры Демин.

Напомним, в Украине недавно стартовали съемки уникального вокального талант-шоу "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now. Оценивать конкурсантов будут аж 100 звезд. Среди них TAYANNA, Jerry Heil, Иво Бобул, Миша Романова, Виктор Павлик, Слава Демин, Марина Одольская, Влад Сытник, Асия Ахат и Роман Скорпион. Возглавила их Наталья Могилевская.

Напомним, ведущий "Голосу країни" Демин показал подросшего сына и неожиданно обратился к украинцам.

Как сообщала Politeka, Демин поиздевался над Кароль, уморительное видео: "Оказывается, Тина не умеет..."

Также Politeka писала, что сонная Никитюк впечатлила постельным фото без штанов: "Зибров на дроне залетел в комнату?"