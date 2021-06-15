Ведущий «Голосу країни» Слава Демин отомстил Андре Тану, высмеяв его выбор одежды
Известный украинский теле- и радиоведущий на Люкс ФМ Демин часто проводит время с разными звездами отечественного шоу-бизнеса. Не так давно он расстался со своей женой после 13 лет брака, а во время съемок последнего сезона «Голосу країни» часто появлялся в компании Тины Кароль.
Недавно между Деминым разгорелся шуточный конфликт со знаменитым дизайнером Андре Таном. Он начался с того, что модельеру не понравились шорты ведущего. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Демин отметился с новым выпадом в адрес Тана.
Так, ведущий опубликовал фото дизайнера, который недавно выпустил новую коллекцию одежды совместно с Катей Осадчей. На снимке Тан позировал рядом с моделью в белом платье. Дизайнер был одет в простую черную футболку и светлые джинсы. При этом область ширинки на них выглядела вывернутой наизнанку.
Демин не упустил шанса подшутить над своим «противником».
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«Значит мои шорты с дырками уже не модные! Зато штаны с ширинкой навыворот – это шо топ?», - с иронией подписал снимок ведущий.
Отметим, ранее Андре Тан раскритиковал Демина, который оделся не по погоде. Дизайнеру не понравилось, что приятель надел дырявые шорты в дождь.
"Шортики я бы сжег на костре. Еще и с дырками, фу", - не удержался Андре Тан.
После этого Тан еще раз раскритиковал лук Демина на модном мероприятии. Дизайнер заявил, что его приятель одет «бедненько, но чистенько».
Напомним, "любимец" Кароль и ведущий «Голосу країни» попал под новую раздачу Андре Тана из-за гардероба: "Бедненько...".
Как сообщала Politeka, "любимец" Тины Кароль попал под раздачу Андре Тана из-за внешнего вида: "Еще и с дырками, фу".
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