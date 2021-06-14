Ведущему "Голосу країни" Славе Демину, с которым успела сблизиться певица Тина Кароль, досталось от Андре Тана

Теле- и радиоведущий на Люкс ФМ Демин активно ведет свою страницу в Инстаграм. Он частенько появляется в компании украинских звезд, в частности Тины Кароль.

Так, во время съемок последнего сезона "Голосу країни" парочка беззастенчиво обнималась, а однажды Кароль и вовсе уселась Демину на шею.

В своих новых "сториз" в Инстаграм ведущий "Голосу" показал бэкстейдж популярного модного мероприятия, передает Politeka.net. За кулисами Демин подошел к дизайнеру Андре Тану, и попросил, чтобы тот оценил его лук.

Демин был в черной футболке оверсайз, штанах и белых кросовках.

«Ну, слушай, бедненько, но чистенько. Мне нравится», - шутливо сказал Андре Тан.

Но, похоже, такой ответ не очень понравился ведущему. Он даже изобразил обиду.

«Так. Все…» - ответил Слава и перестал снимать.

Отметим, ранее Андре Тан раскритиковал Демина, который оделся не по погоде. Дизайнеру не понравилось, что приятель надел дырявые шорты в дождь. При этом он сделал комплимент футболке оверсайз. "А шортики я бы сжег на костре. Еще и с дырками, фу", - не удержался Андре Тан.

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