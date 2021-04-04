Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя после сна

Как пишет Politeka.net, Леся не первых год сверкает на украинских телеканалах, радуя своей простотой и жизнерадостностью. Девушка не так давно вернулась из отпуска в Египте и снова готова покорять сердца украинцев.

В этот раз Леся опубликовала фото, где она в футболке и без штанов. Красотка нежилась в кровати, взявшись за одеяло. Интересно, что Никитюк в постели валялась в туфлях. На втором кадре телеведущая еще больше согнула ножку, впечатляя идеальными ягодицами.

"Фото утреннее, спонтанное, туфли беру", - написала Леся.

Андрей Бедняков сразу подшутил над коллегой: "Опять Зибров на дроне залетел в комнату?".

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы тоже спите в туфлях?", "И где эти врачи нашли 19% жира?", Проснулся человек и сразу красивый", "Богиня", "Эти ножки", "Девочка-война", "Очень красивая, на таких ногах любые туфли будут красивые".

Мы писали, что телеведущая Леся Никитюк показала жаркий образ в джинсах с вырезом на пикантном месте.

Во время одной из прогулок Никитюк засветилась в стильном гольфе с оригинальным принтом с изображением рук на ее груди, а также джинсах, которые ранее уже вызывали в сети переполох.

Напомним, Никитюк устроила соблазнительный заплыв в узком бикини

А еще Politeka писала, что взволнованная Никитюк, друзей которой скосила опасная болезнь, записала срочное обращение

Также Politeka сообщала, что Никитюк в неприличном мини взобралась на дерево, едва не засветив срамоту



