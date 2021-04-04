Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя после сна
Как пишет Politeka.net, Леся не первых год сверкает на украинских телеканалах, радуя своей простотой и жизнерадостностью. Девушка не так давно вернулась из отпуска в Египте и снова готова покорять сердца украинцев.
В этот раз Леся опубликовала фото, где она в футболке и без штанов. Красотка нежилась в кровати, взявшись за одеяло. Интересно, что Никитюк в постели валялась в туфлях. На втором кадре телеведущая еще больше согнула ножку, впечатляя идеальными ягодицами.
"Фото утреннее, спонтанное, туфли беру", - написала Леся.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Вездесущую Осадчую, покинувшую Украину, не узнали в реальной жизни: "Смотрела и думала, какая..."
Обманувшая старость София Ротару ошеломила внешностью в обычной жизни: "кроссовки, штаны и…"
54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем..."
"О Боже, это Надя Дорофеева...": таинственное Солнце на шоу "Маска" вывели из себя, дошло до угроз
Андрей Бедняков сразу подшутил над коллегой: "Опять Зибров на дроне залетел в комнату?".
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вы тоже спите в туфлях?", "И где эти врачи нашли 19% жира?", Проснулся человек и сразу красивый", "Богиня", "Эти ножки", "Девочка-война", "Очень красивая, на таких ногах любые туфли будут красивые".
Мы писали, что телеведущая Леся Никитюк показала жаркий образ в джинсах с вырезом на пикантном месте.
Во время одной из прогулок Никитюк засветилась в стильном гольфе с оригинальным принтом с изображением рук на ее груди, а также джинсах, которые ранее уже вызывали в сети переполох.
Напомним, Никитюк устроила соблазнительный заплыв в узком бикини
А еще Politeka писала, что взволнованная Никитюк, друзей которой скосила опасная болезнь, записала срочное обращение
Также Politeka сообщала, что Никитюк в неприличном мини взобралась на дерево, едва не засветив срамоту