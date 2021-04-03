Серьезная Леся Никитюк обратилась к своей армии подписчиков с просьбой не лечиться самостоятельно
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм обратилась к фолловерам, рассказав о том, что много ее друзей болеют коронавирусом, Леся решила предупредить и напомнить поклонникам, которых у телеведущей более 3,6 миллионов, что она размещала пост с телефонами врачей, которые готовы прийти на помощь в борьбе с болензнью.
"Друзья, снова много моих друзей болеют ковид, ср*ный... Хочу всем вам напомнить, что у меня есть пост, в котором мы, со всемирной организацией UNICEF, предложили вам обращаться к проверенным специалистам, это врачи с разных уголков мира, педиатры, вирусологи, которые сейчас занимаются серьезно этой болезнью", - заявила телеведущая.
Также Леся рассказала, что эти врачи владеют проверенной информацией, как лечить, куда обращаться, я вас очень прошу не верьте в мифы, не лечитесь как ваши соседи или друзья. Все должно быть индивидуально...", - заявила телеведущая.
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Леся заявила, что можно писать любому врачу из ее поста, который даст ответ 24/7. Стоит сказать, что знаменитость была серьезна.
Не так давно Леся Никитюк ездила на обследование в Турцию, где диетологи приписали ей сесть на диету. Девушка призналась, что отложения жиров особенно много на животе и отказалась от десертов.
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