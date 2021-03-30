Телеведущая Леся Никитюк устроила переполох в Сети - публика в восторге
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в неожиданной компании и за любопытным занятием (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Так, в свойственной себе саркастической манере, Никитюк призналась в любви к пылесосу известной фирмы, перечислив главные его достоинства. Леся показала чудо-технику в действии, изумив стильным внешним образом. На ней была коротенькая кофточка молочного оттенка на молнии, оголившая плоский животик, а также оригинальные джинсы с разрезами по бокам.
"Как хорошо возвращаться домой, где тебя всегда встречает твой любимый...
пылосос😍, - призналась довольная Леся. - Но это не просто пылесос, он моющий и беспроводной. Видели такой? Я последний раз так офигевала, когда увидела в океане акулу-молот😂 Как бы сказала Мама Кет - мда ... это вещь😊".
Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
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"Крутая вещь 🔥"
"Ухххх"
"Замуж тебе пора 😂😂😂"
"Вауууууу, Леся!!!"
"Леська просто привыкла путешествовать и любит такой звук, только с самолета и сразу за пылесос, следующее видео будет, где она сидит возле включенной стиральной машины и смотрит в окошечко"
"Возвращайтесь домой правильно ☝😂"
Ранее мы рассказывали, как грязная Никитюк соблазнила публику экстравагантным видом в белой майке-алкоголичке. Прилетев из Египта, звезда решила привести себя в порядок, нанеся косметическую масочку на лицо. "Посиневшая" Леся поприветствовала публику, гордо выпятив упругий бюст.
Напомним, похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".
Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".
Также Politeka писала, Никитюк не стала скромничать, поразив внешним видом в компании наряженного Дзидзьо: "Какие девочки".