Телеведущая Леся Никитюк разгорячила публику сочными кадрами в майке-алкоголичке

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала серию новых фото в "сториз" у себя в Инстграм, на которых удивила необычным образом.

Так, Леся по приезду из Египта, где отдыхала около недели, решила привести себя в порядок, нанеся косметическую масочку на лицо. "Посиневшая" и довольная Никитюк поприветствовала публику на первом снимке. Улыбающаяся девушка показала лицо крупным планом.

На втором кадре звезда решила придать своему облику более пикантности, отодвинув камеру подальше. Тем самым Леся позволила поклонникам насладиться ее упругим декольте, продемонстрировав его во всей красе. Никитюк без капли смущения засветила "ложбинку греха", взъерошив волосы и "надув" губки.

"Немного сек*уальнее?", - спросила она у поклонников, добавив забавный смайлик в конце.

До этого мы рассказывали, как язвительная Никитюк отчитала Ирину Билык, которая также отдыхала в Египте. Вообще много звезд подались в Хургаду, узнав об открытии там нового отеля Rixos. Так, Леся похвасталась необычным тортом со своим съедобным портретом. Украшали десерт печеньки-макаруны. Каково же было удивление ведущей, когда обнаружилось, что одно из них уже кто-то укусил. Впрочем, Никитюк легко вычислила проказника.

"Заметила здесь маленькую деталь... Ира Билык снимала сториз, надкусила и положила. Типа, что Ира, мне после вас доедать? Что, я могу народной артисткой стать, что ли?", - возмутилась Леся.

Напомним, обгоревшая Никитюк вляпалась в скандал на курорте, показав характер

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