Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила новыми кадрами из Египта
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк уже некоторое время отдыхает в Африке. Красотка решила разнообразить свою программу, посещая различные загадочные и интересные места. Фотоотчеты своих исследований Леся оставляет для многомиллионной армии фанатов в Инстаграм.
Так случилось и в этот раз, ведь Леся отправилась прямиком в Карнакский храм. Он является самым большим храмовым комплексом Древнего Египта, а основали его за 3200 лет до нашей эры. Никитюк в удобных штанах, маечке и бейсболке показала несколько кадров из комплекса, а также пробежалась среди колонн, тряся бюстом в замедленном видео.
"Еще одна мечта сбылась)
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Облысевший красавчик из "Голоса країни" Аксельрод показал, как болезнь изменила его внешность: "Молимся"
51-летняя Лопес с нарисованными бровями и обвисшим лицом ужаснула видом в обычной жизни: "Не так идеальна"
Тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко нагнулась вперед, блеснув сокровищем в декольте: "Немного вульгарно"
Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и..."
Карнакский храм !!! Поражает своим колонным залом и фресками
Каждая колонна 3 метра в диаметре и 10 метров высотой!
Последний раз я такую красоту видела - НИКОГДА!
Самое удивительное место на планете, я хотела фотографировать каждый камень ...", - написала Леся под фото.
"Осталось Анкор Ват и Петра", - написала спустя красотка.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Леся - расхитительница гробниц. Лара Кроф", "Это там, где Мумию 2 снимали?", "Круто", "Египетская сила", "Не холодно ли тебе, девица?".
Напомним, загорелую Никитюк в мини-бикини заподозрили в популярном обмане
А еще Politeka писала, что Никитюк неожиданно оттянула халатик и показала багровую кожу
Также Politeka сообщала, что полуголую Никитюк в шляпе и высоко натянутых трусах застыдили на курорте