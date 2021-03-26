Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила новыми кадрами из Египта

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк уже некоторое время отдыхает в Африке. Красотка решила разнообразить свою программу, посещая различные загадочные и интересные места. Фотоотчеты своих исследований Леся оставляет для многомиллионной армии фанатов в Инстаграм.

Так случилось и в этот раз, ведь Леся отправилась прямиком в Карнакский храм. Он является самым большим храмовым комплексом Древнего Египта, а основали его за 3200 лет до нашей эры. Никитюк в удобных штанах, маечке и бейсболке показала несколько кадров из комплекса, а также пробежалась среди колонн, тряся бюстом в замедленном видео.

"Еще одна мечта сбылась)

Карнакский храм !!! Поражает своим колонным залом и фресками

Каждая колонна 3 метра в диаметре и 10 метров высотой!

Последний раз я такую красоту видела - НИКОГДА!

Самое удивительное место на планете, я хотела фотографировать каждый камень ...", - написала Леся под фото.

"Осталось Анкор Ват и Петра", - написала спустя красотка.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Леся - расхитительница гробниц. Лара Кроф", "Это там, где Мумию 2 снимали?", "Круто", "Египетская сила", "Не холодно ли тебе, девица?".



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