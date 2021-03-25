Известная украинская телеведущая Леся Никитюк переборщила с загаром во время отдыха в Египте

Звезда после съемок решила понежиться под лучами солнца за границей, однако переборщила с временем проведения на пляже, пишет Politeka.net. Об этом свидетельствуют кадры, которые телеведущая опубликовала в своих сторис Инстаграм.

Леся позировала в белом халате, а тем временем ей наносили макияж. Было отчетливо видно, что цвет лица отличается от декольте. Звезда оттянула ткань, демонстрируя красное тело.

"А тут я, как буряк", - произнесла Леся и засмеялась вместе с визажистом.

Позже Леся показала и красные ноги. Звезда попросила подругу положить свою руку на ее багровые конечности для сравнения.

"Как сметана, белая", - посмеялась телеведущая.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, 33-летняя Леся Никитюк поделилась секретами ухода за собой. По словам блондинки, она употребляет по два литра воды каждый день, увлажняет кожу и пьет ретинол.

Звезда, несмотря на плотный график, всегда находит время на отдых. Красотка говорит, что старается ложиться спать не позже 23.00. Если она нарушает это правило, то у нее сразу появляются темные круги под глазами, а кожа выглядит тусклой.

По утрам телеведущая делает зарядку или гимнастику. Как отметила телеведущая, спорт делает человека продуктивнее.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

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