Известная украинская телеведущая Леся Никитюк переборщила с загаром во время отдыха в Египте
Звезда после съемок решила понежиться под лучами солнца за границей, однако переборщила с временем проведения на пляже, пишет Politeka.net. Об этом свидетельствуют кадры, которые телеведущая опубликовала в своих сторис Инстаграм.
Леся позировала в белом халате, а тем временем ей наносили макияж. Было отчетливо видно, что цвет лица отличается от декольте. Звезда оттянула ткань, демонстрируя красное тело.
"А тут я, как буряк", - произнесла Леся и засмеялась вместе с визажистом.
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Позже Леся показала и красные ноги. Звезда попросила подругу положить свою руку на ее багровые конечности для сравнения.
"Как сметана, белая", - посмеялась телеведущая.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, 33-летняя Леся Никитюк поделилась секретами ухода за собой. По словам блондинки, она употребляет по два литра воды каждый день, увлажняет кожу и пьет ретинол.
Звезда, несмотря на плотный график, всегда находит время на отдых. Красотка говорит, что старается ложиться спать не позже 23.00. Если она нарушает это правило, то у нее сразу появляются темные круги под глазами, а кожа выглядит тусклой.
По утрам телеведущая делает зарядку или гимнастику. Как отметила телеведущая, спорт делает человека продуктивнее.
Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой
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