Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, украинская суперблондинка обожает привлекать к своей персоне внимание. Красавица регулярно будоражит образами фанатов, подогревая к себе интерес в Инстаграм. Никитюк публикуете не только интересные образы, но и довольно пикантные кадры. Сейчас звезда отправилась отдыхать в Египет и не устояла соблазну сделать фото в купальнике.

Красотка выбросила в Инстаграм новый кадр, на котором позирует у кромки бассейна. Девушка выгнулась, хвастаясь роскошным телом в розовом купальнике.

"Я так понимаю, что надо немножко контента для мужчин?

Он будет завтра", - написала Леся под фото.

Сразу в комментариях появилась другая суперблондинка - Оля Полякова. Звезда назвала Никитюк "Богиней".

"Ой. Девочки, признаюсь, живот втянула сильно", - добавила спустя время Леся.

Фанаты успели завалить красотку лайками и написали комментарии:

"Ох, и Леська огонь-баба. Я бы женился. Но она очень популярная, куда мне там", "Леся, вы крутая, люблю вас", "Человек, лицо которого нельзя показывать", "Скромненько", "Вот это контент", "Ты огонь", "Чудесные кадры", "Красотка, молодец, моя землячка", "Вспомнили", ""Шикарная".

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