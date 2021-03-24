Телеведущая Леся Никитюк вызвала ажиотаж, показав фигуру в купальнике

Сейчас звезда наслаждается отдыхом в солнечном Египте, откуда делится впечатляющими кадрами, пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Никитюк в соцсети.

«Иду на пляж, потому что нельзя прятать такую красоту. Это я о шляпе», - написала телеведущая.

Никитюк похвасталась фигурой в раздельном нежно розовом купальнике. Также на ней была пляжная накидка и, конечно же, шляпа.

Фигура артистки восхитила пользователей Сети. Украинскую телеведущую даже сравнили с актрисой Мерьем Узерли, звездой сериала «Великолепный век».

«Вы прекрасно выглядите! Умничка! Это труд, ежедневный и тяжелый. Приятно смотреть», «Ну богиня же», «Мои глаза заслепила твоя красота, Леся», «Огонь! Горячая штучка. Обожаю тебя», «Красота, не то слово», «Похожа на Мерьем Узерли», «Вы тут похожи лицом на Гюрем султан», - отметили в комментариях.

В то же время Никитюк заподозрили в использовании фоторедактора.

«Фотошоп!», «Боже, кто фотошопил?», "Столько фотошопа, ну Лесечка", - пишут под фото телеведущей.

Отметим, не все в этот раз на отдыхе Никитюк складывается идеально. Так, недавно она пожаловалась на сильный ветер, из-за которого на пляже пришлось кутаться в полотенца. Было совершенно не до загара.

Напомним, беда случилась с Никитюк прямо во время шоу, Потап не смолчал.

А еще Politeka писала, что дождавшаяся предложения выйти замуж Леся Никитюк в розовом бикини заговорила о медовом месяце.

Также Politeka сообщала, что тощая Никитюк обескуражила видом в ночнушке и без макияжа, такой Лесю мало кто видел.