Телеведущая Леся Никитюк будоражит пользователей социальных сетей своими образами в купальниках

Никитюк проводит яркий отпуск на солнечном курорте в Египте, о чем сама активно рассказывает в социальной сети Инстаграм на своей странице. Звезда не только не скрывает от камер свою фигуру под фильтрами, но и спокойно демонстрирует лицо без макияжа, поэтому под яркими кадрами всегда поднимается вопрос фотошопа, когда артистка на себя не похожа.

Сейчас Леся хорошо проводит время и много часов находится на пляже, поэтому летних фото в бикини в Инстаграм Леси больше всего. Не так давно телеведущая представила сразу несколько пляжных образов для отдыха, в связи с чем в сети предложили выбрать, какой из двух бикини в розовом и малиновом оттенке кажется более удачным.

На странице «Жизнь известных людей» появился соответствующий пост: «Какая Леся Ивановна нравится больше — 1 или 2?».

Пользователи разделились во мнениях:

«1🔥; Обе; 1😍; 1перввоя самая самая;1🔥😍; 2 🔥; Отфотошопленная😂; это же не она; до неузнаваемости, печаль; сразу два; два сразу лучшие; да тут красота на красоте; Я за натуральную 2; 1🔥; Мне оба фото нравятся; Оба,но чуть больше 1; А Маникюр одинаковый😂; все голосуют за первое; какая прелесть 1».

В целом фигура артистки восхитила пользователей Сети. Украинскую телеведущую даже сравнили с актрисой Мерьем Узерли, звездой сериала «Великолепный век» в самом посту, который публиковала Леся днем ранее. Вот что писали фанаты:

«Вы прекрасно выглядите! Умничка! Это труд, ежедневный и тяжелый. Приятно смотреть», «Ну богиня же», «Мои глаза заслепила твоя красота, Леся», «Огонь! Горячая штучка. Обожаю тебя», «Красота, не то слово», «Похожа на Мерьем Узерли», «Вы тут похожи лицом на Гюрем султан», - отметили в комментариях.

Напомним, беда случилась с Никитюк прямо во время шоу, Потап не смолчал.

А еще Politeka писала, что дождавшаяся предложения выйти замуж Леся Никитюк в розовом бикини заговорила о медовом месяце.

Также Politeka сообщала, что тощая Никитюк обескуражила видом в ночнушке и без макияжа, такой Лесю мало кто видел.