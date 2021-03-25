Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как развлекается в Египте

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк решила сделать паузу и отправилась изучать тайны Древнего Египта. Выбор звезды пал на загадочный город Луксор, который находится в Верхнем Египте. Красотка сразу решила посмотреть на Храм Хатшепсут.

Леся в Инстаграм поделилась фотоотчетом из загадочного места. Никитюк выбрала для прогулки штаны, топик, бейсболку и стильные очки. На снимках Никитюк позировала у древних колонн, на площади и возле настенных рисунков.

"Луксор. Храм Хатшепсут

2021", - написала Леся под снимками.

Фанаты сразу принялись ставить лайки и обсуждать отдых украинской красотки:

"Сразу перенеслась во времена Серьезного Сэма", "Невероятная красота", "Угу, черная одежда. В пустыню, весной. Хороший выбор", "Не боишься сгореть под палящими солнечными лучами !?", "Тот случай, когда Леся величественнее архитектуры", "Боже, Леся, ты просто зажигалочка на этом фоне. Обожаю твои фото", "Лара Крофт". "Вы как Лара Крофт", "Ужасный прикид", "И я там была совсем недавно", "Леся: расхитительница гробниц".

Напомним, Никитюк неожиданно оттянула халатик и показала багровую кожу

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