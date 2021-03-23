Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя на отдыхе
Звезда после съемок в различных шоу отправилась на отдых в Египет, пишет Politeka.net. Телеведущая показывает, как загорает в купальниках и не только.
В этот раз блондинка удивила появлением, укутавшись в полотенца. Звезду засняли, когда она лежала на диване возле подушек. Леся растянулась, скрыв от глаз все тело. Было видно лишь ее недовольное лицо, а на голове заметна соломенная шляпка.
На пляже был сильный ветер, ведь характерные звуки записались на видео. Видимо, именно поэтому звезда замерзла и решила спрятаться.
"Оно было прохладно", - подписала видео Никитюк.
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Отметим, Леся Никитюк начала свою телевизионную карьеру с шоу "Рассмеши комика", позже она попала в популярный проект "Орел и Решка". Последнее шоу принесло блондинке небывалую популярность, благодаря ее чувствую юмору и непосредственности.
Сейчас телеведущая активно снимается в разных проектах, в том числе, недавно она стала участницей пародийной передачи "Липсинк батл", завоевав второе место.
Сейчас красотка отдыхает с друзьями на курорте, при этом о личной жизни красотки почти ничего неизвестно.
Звезда в одном из интервью рассказала, что сейчас на первом месте у нее карьера, и пока она не готова строить отношения с кем-либо.
Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой
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