Знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк хорошо проводит время на отдыхе, откуда делится яркими снимками

Сейчас телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Египет после небольшой поездки в Турцию ради специального и полного обследования организма в медклинике. После того, как все было завершено, Никитюк решила продлить отпуск и отправилась на солнечный курорт.

Оттуда звезда делится самыми разными кадрами, показывает свою комнату и даже делает рум-тур по отелю, где остановилась. В этот раз Леся показала яркий наряд для прогулки, в котором отправилась покорять пляж.

Нежно-розовый костюм, состоящий из простой рубашки с карманом на пуговицах и таких же светлых шорт, идеально дополнил и топ подобного зефирного оттенка. Леся позировала без макияжа и с удовольствием подчеркнула естественность, не желая прятаться под слоем фильтров. Тем не менее, звезда надела солнцезащитные очки в оригинальной оправе, чтобы прикрыть глаза от слепящего солнца.

Нежный образ подошел блондинке, которая, как известно, умеет поразить переменами имиджа.

До этого сеть всполошил образ Леси для шоу "Липсинг батл". На фото Леся показала себя в платье, которое идеально подчеркнуло талию. Никитюк оставила волосы распущенными, но взгляды сразу приковал бюст девушки. Как можно заметить, он значительно увеличился.

Фанаты поставили почти 40 тыся лайков и написали комментарии: "Тамара Гвердцители в молодости", "Огонь", "Памела Никитюк", "Вау, бомба", "Это было великолепно, жду финала и надеюсь на твою победу", "Это перебор, переведите дух", "Новая Сердючка!))".

Напомним, беда случилась с Никитюк прямо во время шоу, Потап не смолчал

А еще Politeka писала, что дождавшаяся предложения выйти замуж Леся Никитюк в розовом бикини заговорила о медовом месяце

Также Politeka сообщала, что тощая Никитюк обескуражила видом в ночнушке и без макияжа, такой Лесю мало кто видел