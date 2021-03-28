Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя, сделав смелое заявление

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк только вернулась из отпуска, который провела в Египте. Красотка успела побывать в нескольких знаковых храмах древнего государства, постоянно радуя фанатов фотоотчетами. Сейчас звезда уже вернулась в Киев, показав первое фото после прилета в Инстаграм.

В этот раз Леся позировала в розовых штанах, кофте и топике. Образ Никитюк дополнила стильными очками. Красотка потянула рукой за пиджак, делая кадр чуть соблазнительней.

"Добрый день. Может под карешку?", - написала Леся.

Фанаты сразу кинулись засыпать лайками Никитюк и комментировать публикацию:

"Может под пюрешку", "Нет, не вздумайте срезать волосы", "Не стоит", "Не, ты очень красивая", "Не, не нужно, с длинными волосами лучше", "Леся, бюст выпадет", "Такая летняя фотография", "Тебе все идет", "Не, не надо под каре", "Было бы неплохо".

Мы писали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как отдыхает на курорте.

Красотка показывает, как проводит время, а в этот раз решила рассказать, как питается. Телеведущая записала сторис в Инстаграм, позируя в розовом халатике и очках.

"Доброе утро! Кто не пропускает завтрак, обед и ужин? Кто? Лесечка. Кто ходит по два раза? Я", - произнесла, улыбаясь, телеведущая.

Напомним, обгоревшая Никитюк вляпалась в скандал на курорте, показав характер

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