Известный радио и телеведущий Слава Демин показал милое фото с подросшим сыном и предложил фанатам поиграть

Как сообщает Politeka.net, известный украинский радиоведущий Слава Демин, который также был ведущим на "Голосі країни", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram.

Так, в этот раз Слава показал в своем микроблоге очаровательное фото с подросшим сыном, а в подписи к нему предложил поклонникам угадать счет, которым закончится сегодняшний матч украинской сборной по футболу. Как видно, на новом снимке Демин с сыном запечатлены в машине, оба внимательно смотрят в объектив с серьезными лицами.

В подписи к фото ведущий написал: "УГАДАЙ СЧЕТ И ПОЛУЧИ 100 грн НА ТЕЛЕФОН. Сегодня вечером Сборная играет против Сборной Англии. Игра сложная! Но наши парни достойны победы. Первые трое, кто угадает счет игры, получат по 100 грн на счет. Главное условие! Вам надо быть подписанным на мою страницу и поставить лайк этой фотке".

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