Радиоведущий, телеведущий бекстейджа "Голосу країни" Слава Демин, появился в компании популярного блогера
Слава Демин появляется в компании разных звезд по роду своей профессии, сообщает Politeka.net. В частности, ведущий неоднократно приглашал в студию и записывал интервью с украинской певицей Тиной Кароль, в связи с чем его стали называть любимчиком этой певицы.
На новом же фото в Инстаграм Демин предстал в компании путешественника Антона Птушкина, ставшим популярным после съемок в шоу "Орел и решка".
Оба смотрели в камеру, делая селфи.
"А Я ЗНАЮ О КАКОЙ СТРАНЕ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ БОЛЬШОЙ ВЫПУСК У @ptuxerman !!! А вы не знаете! А я знаю!🤪 Как думаете, о какой?", - написал радиоведущий.
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За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"О стране Слава+ Антон Птушкин😍", "Те, кто смотрят Дурнева знают😂😅", "Украина", "Намибия", "О какой бы стране не был выпуск, уверены, он будет крутой🤘🤘🤘", "В стране Люкс фм😂", "Не рассказывай, ждём, это же интрига😮😮", "Мы тоже знаем! Нам @aleksey_durnev уже в своём выпуске рассказал 😂👏", - написали пользователи сети.
Напомним, Антон Птушкин начинал карьеру, как диджей и организатор мероприятий. Будущий телеведущий прошел кастинг, и стал одним из самых популярных звезд "Орел и Решка".
Ведущему нравилось путешествовать без золотой карты, ведь так удавалось по-настоящему познакомиться со страной пребывания.
В 2018 году Птушкин ушел из шоу и сейчас снимает собственный проект на канале Ютуб.
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