Известный радиоведущий Слава Демин показал детские снимки и откровенно поделился своей историей о жизни без отца

Как сообщает Politeka.net, ведущий "Голосу країни", популярный радиоведущий Слава Демин, который ведет свое шоу с интервью на YouTube-канале, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге Instagram. Так, в этот раз ведущий удивил украинцев, выложив в сеть детские фото и поделившись историей об отце.

Так, в публикации есть кадр взрослого Славы, несколько его детских фото, снимки с сыном и фотография его отца, которого он никогда не знал. По словам ведущего, мама рассталась с отцом еще до его рождения, так что он никогда его не встречал, хотя и нашел все данные и даже хотел встретится лично.

"Со своим отцом лично я не знаком. Они с мамой разбежались еще до моего рождения. Есть только одна его фотография (листай👉). Хотя знаю, что его зовут Деркач Сергей и он с Сумской области. Когда-то мама ему писала письмо о том, что у него есть сын. На что он ответил, что у него нет гарантий, что это его ребенок. Несколько раз я порывался его найти. По знакомым в полиции я нашел все данные. Но так и не решился познакомиться лично. А после рождения собственного сына мне стало пофигу. Ведь, если бы он хотел когда-то меня увидеть, то нашел бы способ", - поделился Демин.

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