Кадры конфуза с певицей Тиной Кароль облетели Сеть

36-летняя звезда побывала в студии "Люкс FM", став гостьей радиоведущего Славы Демина (который вел бекстейдж шоу "Голос країни"). С недавно разведенным красавчиком Кароль, к слову, приписывают близкую дружбу. Парочка зачастила появляться в компании друг друга, показывая затем кадры в соцсети.

Так, Слава сделал новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал, как "издевается" над певицей, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Внимание! Оказывается, Тина Кароль не умеет надувать шары!", - объявил он, вручив ей голубой шарик.

Демин решил во что бы то ни стало научить артистку, как это делается, ведь надувать шары умеют даже дети.

Певица немного смутилась, но все же взялась за дело. Правда, у нее ничего не получалось. Возможно, из-за того, что она постоянно смеялась.

"Ну, это легко, давай, Тина!", - подбадривал ее ведущий.

"Вообще я умею держать дыхание под водой очень долго...", - оправдывалась звезда, но все тщетно, - Оно не идет!"

Демин поинтересовался у подписчиков, а как у них обстоят дела с надуванием шариков.

"Как Тина надуваю 😂"; "Попыталась хотя бы 😂🔥"; "Лучшая наша 😍"; "Только мне кажется что она притворяется?)))😍❤️😍"; "Это как?😂"; "Умею, там нет ничего сложного)))) но крутится голова, когда дую))", - ответили те.

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