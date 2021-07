Відомий радіо і телеведучий Слава Дьомін поставив народному артисту України Павлу Зіброву несподіване питання

Слава Дьомін, який нещодавно вів "Голос країни", а тепер задіяний у новому для України проекті» Співають всі", переадресував співакові питання своїх фоловерів.

"Павло Миколайович, тут у мене підписник, запитує, чи правда, що у вас під вусами матюкова наколка?» ,- звернувся Дьомін до Зіброва.

"Так, це правда. Мені довелося їх завести, ці вуса, зробити їх пишнішими, щоб закрити ці наколки, я не можу позбутися їх ніяк», - відповів співак.

"Сенсація!" - підписав кадри Дьомін.

Нагадаємо, в Україні нещодавно стартували зйомки унікального вокального талант-шоу "Співають всі" за всесвітньо відомим форматом All Together Now. Оцінювати конкурсантів будуть аж 100 зірок. Серед них TAYANNA, Jerry Heil, Іво Бобул, Міша Романова, Віктор Павлік, Слава Дьомін, Марина Одольська, Влад Ситник, Асія Ахат і Роман Скорпіон. Очолила їх Наталія Могилевська.

