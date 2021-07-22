Украинский певец Олег Винник скрывает личную жизнь, однако в сети ходят слухи, что он женат на своей бэк-вокалистке, певице Таюне (Таисии Сватко). Примечательно, что у артистки появились свои поклонники, которые также восхищаются ее талантом

В сети говорят, что Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в музыкальном общежитии. Оба влюбились и стали встречаться, позже поженились. У супругов есть сын.

Известно, что Таюне закончила Каневское училище культуры и искусства, поэтому не менее профессиональная артистка, чем ее "тайный" муж.

Поклонники Таисии создали фан-страницы, посвященные ей и в одной из таких опубликовали новое видео, в котором красотка со слезами на глазах поблагодарила зрителей и сказала, что ей очень приятно. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Пост собрал десятки лайков и немного комментариев.

"Наша любимая принцесса💝😘😘😘💞💋🌹🌹🌹🌹", "💞🌹🌹🌺🌺🌺", "Какая она красавица милая", "Как такую певицу не любить 😍😢🔥❤️👏", - написали пользователи сети.

Отметим, Олег Винник в одном из интервью рассказал, почему скрывает личную жизнь. По его словам, зрителям нужно дарить лишь свою творчество, а ковыряться в "нижнем белье" певца - это лишнее.

Певец должен дарить позитивные эмоции і все.

Напомним, что Олег Винник вернулся домой со своей "тайной женой", яркие фото

Также Politeka писала, что "доказательства" любви между Винником и его бэк-вокалисткой выложили в Сеть