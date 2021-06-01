Украинский певец Олег Винник отправился в родные места

Исполнитель хранит в секрете свою личную жизнь, ведь считает, что главное у артиста - его творчество, передает Politeka.net. Однако пользователи сети уже давно обсуждают тему его семьи.

В интернете давно ходят слухи, что певец женат на своей бэк-вокалистке, певице Таисии Сватко (Таюне).

Вместе они гастролируют, и вот на днях побывали в Черкассах и Полтаве. К слову, Олег Винник родом из Черкасской обрасти, а именно из села Вербовка. Таким образом, он вместе с "тайной женой" побывал, можно сказать, у себя дома.

"Разлука была долгой, поэтому встречи еще более волнующие!

дома 🤗

Полтава, Черкассы, люблю ❤", - написал певец, показав себя и блондинку Таюне на сцене.

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.

"Ждем Вас в Днепре ❤️", "Супер ❤️", "Какой красивый ❤️❤️❤️", "Непревзойденный 😍❤️", "А мы любим вас и ваши песни. Счастья вам, радости и удачи во всем 🌹 🌹 🌹 ❤️❤️❤️", "Хороший парень ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Это были сумасшедшие концерты 🔥🔥🔥 эмоции до сих пор не отпускают из плена 😄 "," Взаимно. Любим и всегда ждем ваших концертов. Это было великолепно. ❤️🔥👍👌", "Долго ждали, наконец дождались, любим вас очень, очень!", - написали пользователи сети.

Напомним, по слухам, Олег и Таисия познакомились в музыкальном общежитии, где между ними вспыхнула любовь. Известно, что Таюне закончила Каневское училище культуры и искусства.

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

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