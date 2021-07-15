В сети решили сравнить "тайную жену" Олега Винника с голливудской актрисой Анджелиной Джоли
Как сообщает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов в Instagram, посвященных "тайной жене" Олега Винника Таюне, решили пофантазировать и опубликовали фотоколлаж, на котором видно певицу Таисию Сватко и актрису Анджелину Джоли.
Обе красотки на снимке выглядят эффектно, они в темных нарядах, с укладкой и макияжем. При этом, если долго всматриваться, то можно даже заметить некую схожесть между голливудской актрисой и бэк-вокалисткой Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой".
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В подписи к коллажу говорится: "Цᴇни и ᴧюби ᴛᴇх, ᴋᴛᴏ ᴩиᴄуᴇᴛ уᴧыбᴋу нᴀ ᴛʙᴏёʍ ᴧицᴇ". Пользователи тут же принялись комментировать коллаж Джоли и Таюне: "Моя Анжделинка", "Красиво", "Ты несравненная ни с кем, просто красавица!", "Супер", "Обе красотки", "Супер, класс, красиво".
Напомним, "Доказательства" любви между Винником и его бэк-вокалисткой выложили в Сеть: "Открывает все чувства".
Как сообщала Politeka, Олег Винник посвятил песню своей "тайной жене", фанаты обо всем догадались: "Называет русалочкой".
Также Politeka писала, "Супругу" Винника, о которой он не рассказывает, подловили на отдыхе: как выглядит Таюне в обычной жизни.