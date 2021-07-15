В сети решили сравнить "тайную жену" Олега Винника с голливудской актрисой Анджелиной Джоли

Как сообщает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов в Instagram, посвященных "тайной жене" Олега Винника Таюне, решили пофантазировать и опубликовали фотоколлаж, на котором видно певицу Таисию Сватко и актрису Анджелину Джоли.

Обе красотки на снимке выглядят эффектно, они в темных нарядах, с укладкой и макияжем. При этом, если долго всматриваться, то можно даже заметить некую схожесть между голливудской актрисой и бэк-вокалисткой Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой".

В подписи к коллажу говорится: "Цᴇни и ᴧюби ᴛᴇх, ᴋᴛᴏ ᴩиᴄуᴇᴛ уᴧыбᴋу нᴀ ᴛʙᴏёʍ ᴧицᴇ". Пользователи тут же принялись комментировать коллаж Джоли и Таюне: "Моя Анжделинка", "Красиво", "Ты несравненная ни с кем, просто красавица!", "Супер", "Обе красотки", "Супер, класс, красиво".

Напомним, "Доказательства" любви между Винником и его бэк-вокалисткой выложили в Сеть: "Открывает все чувства".

Как сообщала Politeka, Олег Винник посвятил песню своей "тайной жене", фанаты обо всем догадались: "Называет русалочкой".

Также Politeka писала, "Супругу" Винника, о которой он не рассказывает, подловили на отдыхе: как выглядит Таюне в обычной жизни.