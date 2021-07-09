Фанаты догадались, что песню "Русалка" Олег Винник посвятил своей "тайной жене" Таюне

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако, фанаты уверенны, что "тайной женой" артиста является его бэк-вокалистка Таисия Сватко, которая выступает под сценическим именем Таюне. На одной из фан-страниц, посвященных певцу опубликовали милое видео, в подписи к которому рассказали, что свою песню "Русалка" Винник посвятил именно Таюне.

В ролике Олега и Таисию можно увидеть на сцене во время выступления, а на фоне звучит эта самая песня "Русалка". На черно-белых кадрах видео певец и его бэк-вокалистка выглядят очень счастливыми, Таюне прямо светится от счастья.

В подписи к публикации говорится: "Просто влюбилась в эту песню с первых слов. И, похоже, я догадываюсь, кого Олег в этой песне называет русалочкой. А что? Не так? Просто посмотрите на эти прекрасные распущенные локоны, белые, как снежок ручки, и на эти прекрасные чудесные глаза цвета фиалки".

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