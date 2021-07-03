Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), которую называют его "тайной женой", вдохновила фанатов на творчество

47-летняя певица может похвастаться не меньшей армией поклонников, чем ее напарник Винник. Блондинка долгие годы сопровождала Олега Анатольевича на подпевках, а недавно начала сольную карьеру. Ее старания даже были вознаграждены на музыкальной премии "Українська пісня року", где она победила в номинации «Надежда украинской песни».

Как известно, Винник не распространяется относительно личной жизни и никогда не называл имя своей супруги, но в Сети неоднократно сообщалось, что его возлюленной является именно Таюне. Поговаривают даже, что у пары есть взрослый сын, который живет и учится в Германии.

На одной из фан-страничек Таюне в Инстаграм опубликовали несколько новых видеонарезок с ее фотографиями, собрав воедино обворожительные образы красотки, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Украинцы восхитились красотой "тайной жены" Винника, оставив уйму хвалебных комментариев:

"супер красивая женщина фото класс❤️❤️"

"Наша любимая принцесса💞🌟🎤"

"Ты крутая"

"Восхитительная..."

"Девочка-ангел"

"Красавица ❤️❤️❤️"

Напомним, возлюбленная "волчица" Олега Винника околдовала видом в черном латексе

Как сообщала Politeka, "жена" Олега Винника, о которой он не рассказывает, показала, чем очаровывает каждого: "Время любить"

Также Politeka писала, что "тайная жена" Олега Винника появилась с оружием в руках