Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), которую называют его "тайной женой", вдохновила фанатов на творчество
47-летняя певица может похвастаться не меньшей армией поклонников, чем ее напарник Винник. Блондинка долгие годы сопровождала Олега Анатольевича на подпевках, а недавно начала сольную карьеру. Ее старания даже были вознаграждены на музыкальной премии "Українська пісня року", где она победила в номинации «Надежда украинской песни».
Как известно, Винник не распространяется относительно личной жизни и никогда не называл имя своей супруги, но в Сети неоднократно сообщалось, что его возлюленной является именно Таюне. Поговаривают даже, что у пары есть взрослый сын, который живет и учится в Германии.
На одной из фан-страничек Таюне в Инстаграм опубликовали несколько новых видеонарезок с ее фотографиями, собрав воедино обворожительные образы красотки, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
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Украинцы восхитились красотой "тайной жены" Винника, оставив уйму хвалебных комментариев:
"супер красивая женщина фото класс❤️❤️"
"Наша любимая принцесса💞🌟🎤"
"Ты крутая"
"Восхитительная..."
"Девочка-ангел"
"Красавица ❤️❤️❤️"
Напомним, возлюбленная "волчица" Олега Винника околдовала видом в черном латексе
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