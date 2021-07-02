Бэк-воклистка Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), которую называют его "тайной женой", сразила стильным образом
Как известно, 47-летнему "любимцу волчиц" в Сети уже давно приписывают счастливый брак с Таюне. Более того, поговаривают, что у них есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится за рубежом. Как бы там ни было, Олег Анатольевич никак не комментирует свою личную жизнь, сохраняя статус "ловеласа". Его "возлюбленная" Таюне тоже хранит молчание.
Внимательные фанаты парочки то и дело находят все новые доказательства их любви, показывая в Сети любопытные кадры. То, к примеру, Винник встанет на одно колено и вручит букет цветов коллеге прямо на сцене, то их заснимут где-нибудь в обнимку.
Так, на фанатской страничке в Инстаграм опубликовали свежую видеонарезку с фрагментами выступлений и различных бэкстейджев, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
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Таюне предстала на некоторых кадрах в стильном образе - черном комбинезоне из материала, напоминающего латекс. Наряд как нельзя лучше подчеркнул достоинства ее фигуры.
"Ей все возможно, потому, что она очаровательная❤️❤️❤️", - подписал видео автор поста.
Кадры, к слову, сопровождает музыка и цитата о "невозможном":
"Невозможно - это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы его изменить. Невозможно - это не факт, это только мнение. Невозможно - это не приговор, а вызов".
Напомним, Олег Винник засветился в компании "тайной" жены, кадры уже в сети: "Мы так счастливы".
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