Певица Таисия Сватко (Таюне), которую в сети называют "тайной женой" Олега Винника, заставила публику аплодировать

47-летняя артистка долгие годы сопровождала Винника в качестве бэк-вокалистки, а недавно начала сольную карьеру. И даже недавно получила награду на музыкальной премии "Українська пісня року" в номинации «Надежда украинской песни».

Как известно, в Сети ходят слухи, что на самом деле Винник не такой уж сердцеед и ловелас, каким видят его "волчицы". Якобы певец уже давно и счастливо женат на Таюне, и у них есть даже взрослый сын, который живет и учится в Германии. Сам артист никогда не подтверждал эту информацию, скрывая личную жизнь за семью печатями.

Сейчас Олег гастролирует с концертами по украинским городам, собирая полные залы. Как всегда, рядом с ним на сцене присутствует и его восхитительная бэк-вокалистка.

Одна из фанаток опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм фрагмент из недавнего выступления Таюне, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Женщина появилась на сцене в мини-платье, состоящем из черного верха и блестящей юбки. Наряд позволил полюбоваться ее стройными ножками, а широкий пояс подчеркнул изящную талию.

"Больше не звони, сердце мое занято, Время не тяни, наглухо все заперто", - пела со сцены блонинка.

"Цветок Таюне 🌼"🍒🌞🌸 #безумнаялюбовь #май #олегвинник #тур2021 #большенезвони #времячудес #времялюбить", - подписал кадры автор поста.

Пользователи с удовольствием прокомментировали:

"Цветочек, люблю тебя"

"Наша любимая принцесса👏"

"Красавица ты, Таюнчик ❤️❤️❤️"

"Очень классный концерт 🥳"

Напомним, Олег Винник, выйдя на сцену с "тайной женой", покорил романтичным жестом: "Как это мило".

Как сообщала Politeka, Олег Винник заставил сердца "волчиц" биться чаще, кадры флирта: "Думала, он поцелует".

Также Politeka писала, Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто".