Певица Таисия Сватко, которую все знают как Таюне и бэк-вокалистку Олега Винника, наконец получила по заслугам

Как известно, Олегу Анатольевичу приписывают многолетний "тайный брак" с Таюне (Таисией Сватко). Поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам артист никогда не подтверждал эту информацию, оберегая статус сердцееда, но в Сети периодически появляются кадры - в доказательство их с Таюне счастливой супружеской жизни.

47-летняя блондинка долгие годы сопровождала Винника на подпевках, а недавно начала сольную карьеру. Ее старания были вознаграждены на музыкальной премии "Українська пісня року", организованной Винником совместо с Михаилом Поплавским. Таюне победила в номинации «Надежда украинской песни».

Звезда поделилась фото с церемонии награждения у себя в Инстаграм. Певица появилась на красной дорожке в мини-платье, состоящем из черного верха и серебристой юбочки, которое идеальным образом подчеркнула все достоинства ее фигуры.

Радость победы вместе с Таюне разделили ее многочисленные поклонники. На одной из фан-страничек певицы в соцсети опубликовали яркий фотоколлаж, передает Politeka.net.

"Запомни: лучший путь к успеху - это влюбиться в то, что ты делаешь💖💖💖#пісняроку2021 #нагорода #таюне", - говорится в подписи.

Пользователи оценили пост в комментариях:

"красивая женщина супер❤️❤️❤️"

"Это точно, золотые слова, солнышко, красавица, принцесса звездочка, обработка класс, шедевр, умничка большая"

Напомним, Олег Винник, выйдя на сцену с "тайной женой", покорил романтичным жестом: "Как это мило".

Как сообщала Politeka, Олег Винник заставил сердца "волчиц" биться чаще, кадры флирта: "Думала, он поцелует".

Также Politeka писала, Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто".