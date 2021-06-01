На концерте Олега Винника в Виннице произошла неприятная ситуация, из которой он блестяще вышел

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Олег Винник после "Голоса країни" отправился с концертами в разные города Украины. Несменной спутницей артиста на гастролях остается загадочная бэк-вокалистка Таюне, которую называют его "тайной женой". Недавно на одной из фан-страниц, посвященных Таюне, опубликовали забавное видео казуса, который произошел на концерте артиста в Виннице.

Оказалось, что во время выступления Олега, внезапно пропал звук, и все это прямо на сцене перед многотысячным залом. Надо сказать, что артист мастерски вышел из положения – он начал петь в один микрофон с "тайной женой" Таюне. Надо сказать, что такой маневр вызвал бурную реакцию волчиц, как в зале, так и в комментариях к видео в соцсети. Надо сказать, что Винник и Таюне действительно выглядят, как влюбленная парочка, а после этого видео многие и вправду поверили, что они муж и жена.

"В Виннице на концерте украинского исполнителя Олега Винника вырубился звук, из-за чего артисту пришлось делить микрофон и инейры со своей бэк-вокалисткой и по совместительству женой – Таюне, чтобы допеть песню", - говорится в подписи к видео на YouTube.

В комментариях к этому же ролику в Instagram поклонники начали активно обсуждать этот казус: "Как красиво просто", "Какой красивый казус, поют в один микрофон", "Как это мило", "Шик", "Обожаю", "Лучшие", "Олег молодец, не растерялся".

Напомним, Олег Винник, выйдя на сцену с "тайной женой", покорил романтичным жестом: "Как это мило".

Как сообщала Politeka, Олег Винник заставил сердца "волчиц" биться чаще, кадры флирта: "Думала, он поцелует".

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