В сети опубликовали необычное фото "тайной жены" Олега Винника Таюне с красивым жеребцом

Как сообщает Politeka.net, певица Таюне (Таисия Сватко), которую называют "тайной женой" Олега Винника, является также его бэк-вокалисткой. Певица иногда выступает без своего визави и имеет собственный фан-клуб из верных поклонников. Так, недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных артистке, появилось необычное фото, на котором она позирует с конем.

На черно-белом снимке очаровательная Таюне запечатлена где-то на природе, она стоит рядом с величественным жеребцом. Перед камерой певица появилась в стильной пестрой блузе флористического узора, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и грустный задумчивый вид.

В подписи к фотографии написали: "Животные – очень милые друзья: не задают вопросы и не критикуют". Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимок Таисии с конем, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Это точно золотые слова, солнышко. Только жаль, что не говорит классная красивая Таюнчик с лошадкой. Королева, солнышко, цветочек", "Это так мило", "Супер фото, класс", "Красотка", "Очень красивое фото", "Такая милая с конем", "Вы просто красавица", - пишут фанаты в комментариях к фото Таюне.

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Появилось видео, что сердцеед Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей Элиной Иващенко: "Теперь ждем…".

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