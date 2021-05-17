Український виконавець Олег Винник дав концерти у Вінниці та Хмельницькому

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно відомий український виконавець Олег Винник повідомив своїм "вовчицям" радісну новину. Виявилося, що після "Голосу країни" і запису дуету з молодою співачкою Еліною Іващенко, артист повернувся до концертної діяльності. У своєму Instagram він раніше опублікував афіші своїх виступів у різних містах України. А тепер показав на своїй сторінці яскраві знімки з концерту в Хмельницькому.

Як видно, на сцену артист вийшов у темних джинсах і своїй брендовій футболці, а також змінив за виступ кілька піджаків, виглядав дуже стильно. Судячи з фото Винник відіграв грандіозний концерт, який сподобався не тільки глядачам, але і йому самому. Варто відзначити, що на знімках можна також помітити "таємну дружину" артиста - бек-вокалістку Таюне. У підписі до публікації Виконавець написав: "Як же я за вами скучив! Неймовірно круто стояти на сцені, слухати і дивитися, як ви співаєте в залі. Вінниця, Хмельницький, спасибі!".

Шанувальники тут же почали активно коментувати фото Винника: "Ми за Вами теж дуже скучили, такі атмосферним фотографії. Так приємно бачити вас знову на сцені, і стільки щасливих людей в залах", "Ви неймовірний. Впевнена, концерти пройшли на вищому рівні. А Чернігів все також чекає", "Олег, круто співаєте, як завжди, класно!", "Як приємно бачити вас, Олег", "Ви і Ваша команда - просто найкращі. Тепер у вінницьких та хмельницьких вовчиць – очі горять від неймовірного щастя. І Харків все так же, дуже сильно чекає Вас".

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