Певица Таисия Сватко, известная как Таюне, взбудоражила неожиданным образом

Как известно, в Сети уже давно поговаривают о том, что 47-летняя блондинка является не просто бэк-вокалисткой артиста Олега Винника, но его супругой. Более того, пишут, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится за границей.

Олег Анатольевич скрывает свою личную жизнь, не подтверждая слухи о романтических отношениях с Таюне, как впрочем, и певица. Тем не менее, фанаты парочки неоднократно якобы находили доказательства их любви. В частности, певец частенько дарит бэк-вокалистке букеты прямо во время концерта, иногда танцует вместе с ней или поет в один микрофон.

В этот раз на одной из фан-страничек в Инстаграм опубликовали любопытную видеонарезку, где показали снимки Таюне в различных образах, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). На некоторых из них нежная блондинка выглядела весьма брутально, что автор поста даже окрестил ее "девочкой-бандиткой ❤❤".

Так, Таисия позировала на одном из фото в кожаных шортиках и куртке, а также облегающей кофточке.

Поклонники рассыпались в комплиментах в комментариях.

"Девочка богиня 🔥🔥"

"Девочка - ангел..."

"Наша любимая принцесса💖💖"

"красавица ❤️"

Напомним, что в сети показали главную "вовчицю" Олега Винника: "Совершенна"

Также Politeka писала, что красотку Таюне, похитившую сердце Олега Винника, показали в Сети: "Вашей любви нет преград"