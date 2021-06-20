Украинский исполнитель Олег Винник показал новое фото в соцсети и обратился к фанатам

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, которому приписывают отношения с его бэк-вокалисткой Таюне, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз по случаю праздника Троицы, который отмечают в Украине 20 июня, артист обратился к поклонникам с поздравлением.

В соцсети Олег выложил очаровательно фото, на котором позирует в стильном образе. Как видно, перед камерой он появился в темных брюках и темно-зеленой кофте на молнии, под которой нет ничего. Артист чуть расстегнул молнию, слегка оголив голый торс, и загадочно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Винник написал "волчицам" поздравление: "Пусть Святая Троица вас хранит! Рядом всегда будет Божья милость и благодать". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото артиста, поздравляя его в ответ. "С праздником, Олег Анатольевич! Мира Вам, тепла и добра!", "Искренне спасибо вам за поздравления. Божьей милости вам и крепкого здоровья", "Взаимно, и вас с праздником", "И Вас с праздником!", "Спасибо, Олег", "Больше спасибо вам за поздравление", "Вы такой красивый. Спасибо!", - пишут в комментариях к фото Винника.

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