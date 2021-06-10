Поклонники с упоением следят за певцом Олегом Винником, выискивая новые данные о его личной жизни

Как известно, 47-летний "любимец волчиц" не распространяется на публике о своем семейном положении. Тем временем, фанаты уже давно приписывают Виннику супружеские отношения с его бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко), сопровождающей артиста во время гастролей и выступающей рядом с ним на всех концертах. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии.

47-летняя Таюне, так же как и Олег Анатольевич, скрывает свою личную жизнь, но тем не менее частенько становится объектом пристального внимания "волчиц". На одной из ее фан-страничек в Инстаграм опубликовали новую видеонарезку, в которой показали различные фрагменты выступлений и закулисные кадры, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Наш любимый Цветочек Таюне! ❤️#олегвинник #винниктолюбов❤️ #таюне #таисиясватко #любимая", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное:

"Наша любимая принцесса💐"

"очень красивая женщина, супер фото, класс❤️❤️❤️"

"Это точно наш любимый цветочек, невероятная нежная пташечка"

"Моя любимая песня ❤️😍😘 А видео 🔥🔥🔥👏"

"Вашей любви нет преград, так держать!!!"

Ранее мы рассказывали, поклонники Таюне неустанно восторгаются талантом блондинки. Недавно в Сети появились кадры с ее выступления. Певица предстала в кокетливом мини-платье с блестящей юбкой.

"Больше не звони, сердце мое занято, Время не тяни, наглухо все заперто", - пела со сцены "жена" Винника.

Напомним, Олег Винник, выйдя на сцену с "тайной женой", покорил романтичным жестом: "Как это мило".

Как сообщала Politeka, Олег Винник заставил сердца "волчиц" биться чаще, кадры флирта: "Думала, он поцелует".

Также Politeka писала, Винник на гастролях засветился со своей "тайной женой" Таюне, появились кадры: "Невероятно круто".