Украинский певец Олег Винник закружился в танце с красивой блондинкой

Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, передает Politeka.net. Артист считает, что самое главное - это его творчество, а все остальное зрителям не должно быть важно.

Все же в Сети уже давно ходят слухи, что Олег Винник дано женат на своей бэк-вокалистке и самостоятельной певице Таюне (Таисии Сватко). Данную информацию певец не комментирует, но подогревает слухи.

Так, в одной из фан-групп Таюне опубликовали видео, как артист закружил ее в танце. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Красотка-блондинка была в кокетливом мини-платье, она улыбнулась, когда певец к ней подошел.

На следующих кадрах Олег подошел к Таюне со спины и нежно поцеловал в губы.

"Здравствуй, невеста", - написали пользователи сети.

Видео за полчаса собрало 40 просмотров и немного комментариев.

"Невеста это Таюнчик. Спасибо за такие теплые видео", "Класс", "Здравствуй, красивая! Пусть твоя доля будет счастливая! Ангел подхватит слезинку хрустальную И запоет песню Венчальную....❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, по неофициальным данным, Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в музыкальном общежитии во время обучения.

Напомним, что в Сети показали главную "вовчицю" Олега Винника, видео с красоткой: "Совершенна"

Также Politeka писала, что Олег Винник с торсом нараспашку эффектно поздравил "волчиц" с праздником: "Спасибо вам!"