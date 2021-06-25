Украинский певец Олег Винник закружился в танце с красивой блондинкой
Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, передает Politeka.net. Артист считает, что самое главное - это его творчество, а все остальное зрителям не должно быть важно.
Все же в Сети уже давно ходят слухи, что Олег Винник дано женат на своей бэк-вокалистке и самостоятельной певице Таюне (Таисии Сватко). Данную информацию певец не комментирует, но подогревает слухи.
Так, в одной из фан-групп Таюне опубликовали видео, как артист закружил ее в танце. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Красотка-блондинка была в кокетливом мини-платье, она улыбнулась, когда певец к ней подошел.
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На следующих кадрах Олег подошел к Таюне со спины и нежно поцеловал в губы.
"Здравствуй, невеста", - написали пользователи сети.
Видео за полчаса собрало 40 просмотров и немного комментариев.
"Невеста это Таюнчик. Спасибо за такие теплые видео", "Класс", "Здравствуй, красивая! Пусть твоя доля будет счастливая! Ангел подхватит слезинку хрустальную И запоет песню Венчальную....❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, по неофициальным данным, Олег Винник и Таисия Сватко познакомились еще в музыкальном общежитии во время обучения.
Напомним, что в Сети показали главную "вовчицю" Олега Винника, видео с красоткой: "Совершенна"
Также Politeka писала, что Олег Винник с торсом нараспашку эффектно поздравил "волчиц" с праздником: "Спасибо вам!"