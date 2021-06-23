Украинский певец Олег Винник показал новый дерзкий образ и заинтриговал поклонников

Артист взбудоражил многочисленных фанаток новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, певец процитировал свою песню «Кто-то тебя» и анонсировал приятный сюрприз для тех, кто ее знает. В то же время, Винник не стал вдаваться в подробности.

«"Давай не будем только играть в пантеру, чтоб ты не разбудила большого зверя". Всех, кто на память знает слова этой песни, ждет сюрприз», - написал певец.

Его поклонникам остается только гадать, что же он имел в виду.

Этот пост Винник сопроводил несколькими черно-белыми снимками, на которых позировал в непривычном для него образе. Чаще всего певца можно увидеть в стильных костюмах или кожаных куртках, однако на новых кадрах он позирует в толстовке. Винник накинул на голову капюшон и расстегнул молнию, слегка оголяя грудь, на которой можно заметить крупный крест.

Артист выглядит дерзко и самоуверенно.

Поклонники Винника тут же принялись комментировать его пост.

«Неужели скоро услышим на концертах возращение хита?», «Волк», «Как интересно», «Крутой образ», «Вау! Маэстро Наш. Супер фото это Ваше», «какой взгляд», «Ты как котенок нежный, но опасен, ты так красив, и с этим я согласна», «Что тут сказать, красивый парень и прекрасно поёт на радость нам», - пишут люди.

Напомним, Олег Винник с торсом нараспашку эффектно поздравил "волчиц" с праздником: "Спасибо вам!".

Как сообщала Politeka, Олег Винник закружил в танце свою "тайную жену", кадры попали в Сеть: "Господи, как мило".

Также Politeka писала, что "волчицы" преподнесли Виннику особый подарок, пришлось звать помощь, чтобы унести: "Что-то невероятное".